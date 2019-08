Canadese politie vindt nieuwe aanwijzingen in zoektocht naar jonge moordverdachten

De Canadese politie heeft in het noorden van de provincie Manitoba “verschillende voorwerpen” gevonden die “direct kunnen gelinkt worden” aan de twee Canadese tieners die verdacht worden van drie moorden. Het duo blijft voorlopig na een twee weken durende klopjacht onvindbaar. De voorwerpen waarvan sprake werden op 2 augustus gevonden aan de oever van de Nelson rivier, meldde de federale politie via Twitter. Over de aard van de voorwerpen werd verder geen informatie vrijgegeven. Aan de rand van de rivier werd ook een lege boot aangetroffen. Daarop ging een team van duikers van de federale politie ter plaatse. Zondag werd een gedeelte van de rivier doorzocht, maar die zoekactie leverde geen resultaten op.

De voorwerpen die gelinkt kunnen worden aan Kam McLeod en Bryer Schmegelsky werden gevonden op minder dan 10 kilometer van de plaats waar eerder, nabij Gillam, een uitgebrand voertuig werd aangetroffen dat de twee zouden hebben gebruikt bij hun vlucht uit Brits-Columbia. Een grootschalige zoekactie in die onherbergzame regio werd eind vorige week stopgezet wegens een gebrek aan sporen naar de tieners. De speurders sluiten inmiddels niet uit dat de jongeren dood zijn of ondanks de massale poltieaanwezigheid toch het gebied zijn kunnen ontvluchten.

De twee jeugdvrienden van 19 en 18 jaar oud werden inmiddels officieel in verdenking gesteld van de moord op de 64-jarige professor Leonard Dyck. Daarnaast worden ze er ook van verdacht de 23-jarige Australiër Lucas Fowler en zijn Amerikaanse vriendin Chynna Deese (24) te hebben gedood. Over het motief voor de moorden tast de politie nog in het duister.

