Bijna alle meldingen van ANPR-camera’s worden geklasseerd

De ANPR-camera’s, of slimme camera’s, die langs onze autostrades en gewestwegen staan, worden amper gebruikt om criminelen te onderscheppen. Dat heeft VTM NIEUWS vernomen en het bericht wordt door de federale politie bevestigd. De federale politie kampt met een personeelstekort en kan vaak niet uitrukken om verdachte auto’s tegen te houden. Het gaat over de ANPR-camera’s van de federale politie. Dat zijn er in totaal zowat 320 die langs snel- en gewestwegen staan. Wanneer die camera’s een voertuig zien dat geseind staat of waarmee iets niet in orde is, slaan zij alarm. Alleen: bijna alle meldingen van die camera’s worden meteen geklasseerd, omdat er niet genoeg personeel is om er gehoor aan te geven.

Enkel wanneer zo’n ANPR-camera een voertuig vindt dat bijvoorbeeld gezocht wordt in een terroristisch dossier, of in een onderzoek naar een moord of een overval, zal de wegpolitie uitrukken. Maar gaat het om een gestolen of een onverzekerde wagen, zal de politie geen moeite doen.







Het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) geeft toe dat er een groot personeelstekort is bij de federale wegpolitie. “Het kost tijd om dat weg te werken. Daarnaast is het een keuze van de federale politie om bepaalde criminelen niet staande te houden, zij kunnen ook andere prioriteiten leggen”, klinkt het.

bron:Â Belga