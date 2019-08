Barbara Pas: “Men moet niet te lang meer wachten om duidelijke keuze te maken”

Vlaams Belang-kopstuk Barbara Pas vindt dat N-VA nu snel moet beslissen met wie ze in Vlaanderen in zee wil. “Zolang de formateur niets heeft laten weten beschouw ik de onderhandelingen nog altijd als gaande”, maar “men moet niet te lang meer wachten om een duidelijke keuze te maken”, zei ze in De Ochtend. Vlaams formateur en N-VA-voorzitter Bart De Wever zag eind vorige week onderhandelaars voor CD&V, Open Vld, sp.a en Vlaams Belang, maar sindsdien blijft het gissen naar de nieuwe Vlaamse coalitie. Ook onderhandelaarster en fractieleidster voor Vlaams Belang in de Kamer, Barbara Pas, heeft de N-VA sinds vorige week donderdag niet meer gehoord. Zij dringt erop aan snel te gaan. “De komende dagen zal N-VA toch haar ei moeten leggen en kiezen met welke coalitiepartners ze verder wil gaan. Men moet niet te lang meer wachten om een duidelijke keuze te maken”, klonk het in De Ochtend op Radio 1.

Het gerucht gaat dat Vlaams Belang niet meer betrokken zou zijn in de onderhandelingen, en dat De Wever nog twijfelt tussen een voortzetting van de Zweedse coalitie met Open Vld en CD&V of een Bourgondische coalitie met liberalen en socialisten. De uitlatingen van N-VA-kopstuk Zuhal Demir op TV Limburg gisteren versterkten dat gerucht nog: Demir zei onder meer dat de extreemrechtse partij maar weinig moeite deed om andere coalitiepartners ervan te overtuigen met hen samen te werken.







Maar volgens Pas is Vlaams Belang nooit de deur gewezen. “Tot hiertoe is dat altijd correct verlopen, en worden wij door de informateur zelf op de hoogte gebracht. Alles wat andere kopstukken zeggen en schrijven, daarvan zal de toekomst moeten uitwijzen of ze voor zichzelf hebben gesproken, of dat N-VA de bocht al aan het inzetten was om in een coalitie te gaan met de verliezers”, aldus Pas. “Wij blijven van mening dat de inhoudelijke overeenkomsten groot genoeg zijn om een sterk regeerakkoord te maken dat tegemoetkomt aan het signaal van de kiezer, en vrezen dat de andere opties dat signaal in de prullenbak gooien.”

bron: Belga