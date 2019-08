Alle renners van Lotto Soudal starten in 5e rit Ronde van Polen

Alle ploegmaats van de betreurde Bjorg Lambrecht starten vandaag in de vijfde etappe van de Ronde van Polen. Dat heeft Lotto Soudal-woordvoerder Arne Houtekier aan Belga bevestigd. Het wielerteam liet zijn renners vrij om zelf te beslissen. Lambrecht kwam maandag om het leven na een val tijdens de derde etappe in de Poolse WorldTour-koers. De vierde etappe werd dinsdag geneutraliseerd en als eerbetoon aan Lambrecht in groep afgelegd. De zes teamgenoten van Lambrecht – Sander Armée, Carl Frédérik Hagen, Tomasz Marczynski, Harm Vanhoucke, Jelle Wallays en Enzo Wouters – vertrokken als eersten en kwamen ook gezamenlijk als eersten over de finish.

De vijfde rit voert de renners over 153,8 kilometer van Wieliczka tot Bielsko-Biala.







bron: Belga