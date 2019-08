Waterschaarste staat België aan de lippen

België behoort wereldwijd tot de landen die met grote waterschaarste kampen of dreigen te kampen. De demografische situatie is de grote boosdoener en vooral Vlaanderen scoort slecht. Dat blijkt uit een rapport van het World Resources Institute.

Op basis van onder meer klimaatmodellen, demografische criteria en sociaaleconomische trends voorspelt het World Resources Institute (WRI) voor zowat 150 landen de toekomstige waterschaarste. Dat gebeurt met een score op de “Water Risk Indicator”. Het cijfer is een neerslag van de verhouding van het totale waterverbruik tegenover het beschikbare aanbod.

Waterstress







België staat op een met Marokko gedeelde 22ste plaats, met een score van 3,89. We behoren tot de landen die kampen met hoge waterstress. Zeventien landen kampen met “extreem hoge waterstress”. Op nummer een staat Qatar (4,97), gevolgd door Israël (4,82) en Libanon (4,82). Toch scoort Vlaanderen bijzonder slecht. Hoofdzakelijk omdat het een van de meest dichtbevolkte, verstedelijkte gebieden ter wereld is en veel water naar landbouw en industrie gaat. Onze buurlanden scoren veel beter op de lijst.

Het World Resources Institute waarschuwt al enkele jaren dat België een “hoog risico” loopt. Er is evenwel hoop: het WRI houdt geen rekening met maatregelen die landen kunnen nemen om hun waterhuishouding te verbeteren, met name recyclage van water. “En toch zijn we niet voorbereid op lange droogteperiodes”, zo vertelt Marijke Huysmans, professor in grondwaterhydrologie aan de VUB. “De lange hete zomer van 2018 maakte pijnlijk duidelijk dat het met de Vlaamse waterhuishouding niet goed zit”, stelde ze in VUB Today. “We moeten nog veel zwaarder inzetten op de opvang van regenwater, zowel individueel als op grote schaal.”

Door de groeiende wereldwijde vraag naar water zullen in 2040 meer dan dertig landen met extreme waterstress te maken krijgen. Helemaal onderaan de lijst staan Noorwegen, Uruguay en Togo met alle een score van 0.