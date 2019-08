VIDEO. Zo ziet de spin-off van ‘Riverdale’ eruit

Goed nieuws voor fans van tienerdrama’s. Begin 2020 kan je namelijk genieten van ‘Katy Keene’, een spin-off van het immer populaire ‘Riverdale’. Met name Josie (vertolkt door Ashleigh Monique Murray) schittert in de nieuwe prent. De hoofdrol is echter weggelegd voor een andere bekende actrice uit het tienerdramamilieu.

Trouwe fans hebben het wellicht al zien voorbijkomen, maar niemand minder dan Lucy Hale van ‘Pretty Little Liars’ steelt de show in ‘Katy Keene’. Samen met drie leeftijdsgenoten en collega-artiesten probeert ze carrière te maken in New York. Zoals het een waar tienerdrama betaamt, is er plaats voor liefde, intriges en dromen. De serie is net zoals ‘Riverdale’ gebaseerd op een strip van Archie Comics. Op het resultaat is het nog even wachten, maar de trailer licht alvast een tipje van de sluier op.