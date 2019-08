VIDEO. Julie Vermeire steelt de show in nieuwe seizoen van ‘Dancing with the Stars’

Nadat eerder bekend raakte dat Jani Kazaltzis zich aan de dansvloer waagt, zal ook niemand minder dan Julie Vermeire van de partij zijn. En dat ze al van kindsbeen af kan swingen, blijkt eens te meer uit deze beelden uit de oude doos.

In het najaar kunnen we genieten van het tweede seizoen van ‘Dancing with the Stars’. Vorig jaar kroonde James Cooke zich tot danskoning, na een nek-aan-nekrace met Kat Kerkhofs. Die laatste zal overigens opnieuw te zien zijn in het VIER-programma, als presentatrice naast Gert Verhulst.

Jong geleerd, oud gedaan







Maar hét nieuws van de dag is dat Julie Vermeire, dochter van acteur Jacques Vermeire, mee zal strijden om het danskroontje. De 20-jarige blondine heeft alvast een streepje voor, want als jong meisje danste ze de sterren al van de hemel bij de opnames van ‘Sterren op de Dansvloer’, zo blijkt uit oude videobeelden. Benieuwd wat dat gaat geven!