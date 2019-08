‘Temptation’-Megan valt in de armen van 19 jaar oudere stripclubuitbater

Megan Desaever, bekend van ‘Temptation Island’ 2018, heeft na Kevin opnieuw de liefde gevonden. De gelukkige Maxence Vanderwilt, een 39-jarige stripclubuitbater en geen onbekende voor het gerecht. Fans maken zich zorgen, maar Megan en zelfs haar eigen moeder zijn helemaal in de wolken!

Sinds ze brak met Kevin, onderging de West-Vlaamse een flinke transformatie. Ze viel kilo’s af, liet haar borsten vergroten en haar lip opspuiten.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door MeganDesaever (@desaevermegan__) op 25 Jul 2019 om 8:29 (PDT)







Klaarblijkelijk met succes, want stripclubuitbater Maxence viel als een blok voor haar. Hij heeft echter niet bepaald een verleden om trots op te zijn en roept daarom veel vraagtekens op bij fans van Megan. Zo zat hij in 2017 zes maanden in de gevangenis voor inbreuken op de sociale wetgeving.

“Liever een oudere man”

Toch is de 20-jarige realityster dolgelukkig en is zelfs haar moeder blij met Maxence. In een interview met Het Laatste Nieuws vertelt ze dat ze eerst sceptisch was over de nieuwe vlam van haar dochter, totdat ze hem in levenden lijve ontmoette. “Mijn vooroordelen verdwenen als sneeuw voor de zon. Maxence is erg charmant, en zó respectvol naar ons toe.

“Eigenlijk ben ik blij dat Megan voor hem gevallen is. Liever een oudere man dan weer zo’n gast van begin de twintig die zich elk weekend lazarus drinkt”, aldus Megans moeder Vanessa. Ze hoopt dat de twee een lange toekomst samen tegemoet gaan.