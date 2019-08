Gluurder in elkaar geslagen op camping: “Familie nam hem te grazen”

Een Nederlandse man van rond de 50 jaar is in elkaar geslagen op een camping aan het Gardameer, nadat hij in de doucheruimte jonge meisjes zou hebben begluurd. Hij is opgenomen in een lokaal ziekenhuis.

Volgens een ooggetuige was de man eerder al betrapt door een schoonmaakster en weggestuurd. “Toen hij zondag weer bezig was om over de rand van de douchehokjes te kijken, begon een 17-jarig Nederlands meisje te gillen en waarschuwde haar familie. Dat zijn beruchte gezinnen uit Den Haag, die onmiddellijk verhaal kwamen halen. Ze namen de man te grazen en lieten weinig van hem heel”, valt de lezen in De Telegraaf.

Security







“Er ontstonden opstootjes. Security greep in en de politie werd erbij gehaald. Een ambulance voerde de man zwaargewond af. Hj is hier met zijn gezin, dat er kapot van is. Veel mensen waren overstuur, kinderen huilden. Deze camping heeft achthonderd plekken voor luxe tenten, caravans en cottages. Vechtpartijen zijn we niet gewend.”