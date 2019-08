FESTIVAL. Voltage Festival komt uit de West-Vlaamse ondergrond gedanst

De stille, groene rand van Kortrijk maakt zich op voor een wild weekend, want de pompende beats van Voltage Festival weerklinken voor de vijfde keer in Zwevegem. De onruststokers van dienst zijn onder meer Ben Klock, Shlomo en een resem jonge talenten.

Fans van de stilte van de natuur kunnen komende zaterdag en zondag best wegblijven van de Transfo in Zwevegem. De oude elektriciteitscentrale ontvangt namelijk de vijfde editie van Voltage Festival, een feest voor liefhebbers van meedogenloos harde techno en avonturiers op zoek naar de nieuwste dancehype.

De meester en de opvolger







Helemaal bovenaan de affiche staat Ben Klock, die in de technoscene een naam heeft als – wel, ja – een klok. De Duitser werd in 2005 resident-dj in het iconische Berghain en vormde zo mee het gelaat van de Berlijnse uitgaanswereld. Hij neemt al een decennium lang een plaatsje in bij de tien beste dj’s ter wereld en zijn minimalistische, maar toch melodieuze sets zijn een heilige graal voor veel beginnende techno-dj’s.

Een even legendarische status als Ben Klock kunnen we Shlømo nog niet toedichten, maar hij is toch goed op weg om zijn stempel te drukken. Shlømo is een product van de Franse underground en ontwikkelde daar een uniek en immersief geluid. De sets en nummers van onze zuiderbuur zijn niet zomaar een excuus om te dansen, ze zijn een duikvlucht naar andere sferen. Het wekt dan ook weinig verbazing dat zijn dansrecept technofans van over de hele wereld weet te overtuigen.

Speciaal voor de vijfde verjaardag, bracht het festival samen met verschillende namen op de affiche vier EP’s uit. Daar zijn in totaal 16 tracks op terug te vinden. Shlømo, Border One, TWAN, Antinbas, Cassegrain en Thomas P. Heckmann zijn maar enkele van de namen die meewerkten aan de opmerkelijke releases.

Praktisch

Wanneer?

10 en 11 augustus

Waar?

Transfo, Zwevegem

Ernaartoe?

Mensen die met het openbaar vervoer komen, kunnen de trein nemen tot aan het station van Kortrijk. Daarna brengen buslijnen 91, 92 en 93 hen naar Zwevegem. Naast het festivalterrein is ook een grote autoparking voorzien.

Tickets?

Voor een combiticket betaal je 92,12 euro. Een dagticket kan je kopen aan 56,93. Toegang tot de camping heb je voor 25,88 euro.

voltagefestival.com

(xvdl)