Blink 182-lid razend op man die zijn dochter benaderde: “Ze is nog maar dertien, viespeuk!”

Travis Barker, de drummer van Blink 182, heeft uitgehaald naar een 20-jarige man die contact zocht met zijn 13-jarige dochter. “Zo’n kerel hoort in de gevangenis”, brieste hij.

Sinds het begin van Blink 182 is Travis Barker de vaste drummer van de bekende Amerikaanse rockband. De 43-jarige man heeft een 13-jarige dochter, Alabama Barker. Zij werd onlangs op Instagram aangesproken door Graham Sierota, de 20-jarige drummer van de Amerikaanse indiepopband Echosmith. Sierota gaf haar onder meer complimenten over haar uiterlijk.

“Walgelijk ventje”







Toen Barker van zijn dochter hoorde dat Sierota haar had benaderd, liep hij rood aan van woede. “Ik ben razend! Hoe komt zo’n walgelijk ventje erbij om een meisje van amper dertien op te vrijen? Zo’n kerel hoort in de gevangenis! Ik hoop voor die Graham dat ik hem niet tegen het lijf loop. Want ik sta niet in voor wat er dan kan gebeuren”, lezen we in TV Familie.

Excuses

Sierota wist niet wat hem overkwam en excuseerde zich meteen. “Ik heb Alabama uitgenodigd voor de barbecue van mijn ouders, net als heel wat andere mensen. Pas toen ze antwoordde, besefte ik hoe oud ze was. Toen heb ik ook mijn excuses aangeboden. Het spijt me echt en ik voel me hier heel slecht over. Ik besefte niet dat ze minderjarig was en nam aan dat ze van mijn leeftijd was. Ik maakte een achteloze fout en dit zal een goede les voor me zijn. Ik wil opnieuw mijn excuses aanbieden aan Alabama, haar vader Travis en de hele familie”, klonk het.