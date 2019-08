BIZAR. EasyJet in verlegenheid gebracht door deze absurde foto

Lowcostluchtvaartmaatschappij easyJet is in verlegenheid gebracht door een foto die rondgaat op Twitter. Daarop staat een passagier van de luchtvaartmaatschappij afgebeeld die de reis van Londen naar Genève lijkt te moeten afleggen op een vliegtuigstoel zonder rugleuning.

Maar volgens easyJet is de foto genomen voor het opstijgen of na de landing en heeft tijdens de trip niemand op de betreffende stoel gezeten. De stoelen stonden volgens de maatschappij op het punt om te worden gerepareerd. “Veiligheid heeft onze hoogste prioriteit”, zo verklaarde easyJet.

De prijsvechter verzocht de maker van de foto vergeefs om de afbeelding van Twitter te verwijderen en contact op te nemen met de maatschappij. Die werkwijze zorgde dan weer voor de nodige verontwaardiging op de socialenetwerksite.

Hi Matthew, thanks for bringing this to our attention, before we can investigate this could I ask you to remove the photograph & then DM us more info regarding this, so we can best assist you. Ross https://t.co/Qq2zhBAizh

— easyJet (@easyJet) 6 augustus 2019