Basketballer sjoemelt bij dopingtest en blijkt zwanger te zijn

Een Amerikaanse basketbalspeler is geschorst nadat een poging om een urinetest te manipuleren op spectaculaire wijze is mislukt. Hij gebruikte namelijk urine van zijn vriendin die zwanger bleek te zijn. Hij werd ondertussen geschorst.

Donell ’DJ’ Cooper kon na een beloftevolle carrière in de jeugd net niet aan de bak komen in de NBA en zoekt daarom al enkele jaren zijn heil bij Europese basketbalclubs. Hij speelde onder meer in Griekenland en Rusland voordat hij aan de slag ging bij AS Monaco.

‘DJ’ liet zich zelfs tot Bosniër naturaliseren en zou voor het nationale team gaan uitkomen. Alleen moest hij nog een drugstest doen. Cooper vreesde duidelijk de uitkomst van zo’n test, en liet urine van zijn vrouw doorgaan voor de zijne.

Twee jaar schorsing

Alleen wist hij niet en zijn vrouw trouwens ook niet dat ze zwanger was, zoals bleek uit de urinetest. De urine bevatte een hoge concentratie aan een hormoon dat zich ontwikkelt tijdens de zwangerschap, waarna de bal aan het rollen ging.

De FIBA, de internationale basketbalfederatie, heeft de 28-jarige Cooper voor twee jaar geschorst wegens fraude. Vanaf juni 2020 zal hij terug kunnen spelen.