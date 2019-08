Zon en wolken wisselen elkaar komende dagen af

Deze namiddag verschijnen over de zuidoostelijke landshelft meestal veel wolken, met perioden van regen of enkele buien, eventueel met een donderslag. Over het noordwesten en westen blijft het overwegend droog met wolken en soms opklaringen. Aan zee zijn de opklaringen breder. De maxima liggen tussen 20 graden in de Hoge Venen en 24 graden in de Kempen. Dat voorspelt het KMI. Vanavond en in het eerste deel van de nacht kan er wel een lokale bui vallen, maar is het overwegend droog met soms zelfs brede opklaringen. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe vanaf het zuidwesten en naar de ochtend toe vallen er lokale buien of regent het plaatselijk. Tijdens de buien kan er hier en daar een donderslag voorkomen. De minima schommelen tussen 12 en 16 graden.

In veel streken is het morgen eerst zwaarbewolkt met lokale buien of plaatselijke regen, terwijl het over het westen en het noordwesten daarentegen overwegend droog blijft met opklaringen. In de loop van de dag wisselen overal wolken en opklaringen elkaar af met nog lokale buien in het centrum en het oosten, mogelijk met enkele onweders. We krijgen maxima van 19 graden in de Hoge Venen tot 23 of 24 graden in het centrum.







Morgenavond is er nog kans op enkele (onweers)buien over het oosten. Morgennacht wordt het overal droog met brede opklaringen en enkele wolken. De minima dalen naar 10 tot 15 graden.

Een warmtefront trekt donderdag van zuid naar noord. Het blijft droog en het wordt zo’n 25 graden in het centrum van het land. Vrijdag trekt een koufront van west naar oost doorheen ons land. In de loop van de dag wordt het zwaarbewolkt en valt er regen of buien waarbij lokaal ook onweer kan optreden. Zaterdag is het wisselend bewolkt en blijft het waarschijnlijk overal droog. Het kwik haalt zo’n 24 graden in het centrum van het land.

Op zondag is het eerst lichtbewolkt, in de namiddag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt opnieuw een graad of 24 in het binnenland.

bron:Â Belga