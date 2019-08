Zes personen geïntoxiceerd in Brusselse bar: parket laat bloedtesten uitvoeren

De zes personen van de nachtclub “You Night Club” die zondagnacht naar het ziekenhuis werden gebracht, zijn onderworpen aan een bloedtest om na te gaan welke drug of andere stof de oorzaak van hun intoxicatie was. Dat meldt het Brusselse parket. De nachtclub in de Brusselse Duquesnoystraat heeft intussen 24 uur de deuren moeten sluiten en het is nu aan de burgemeester van Brussel om te beslissen of die sluiting langer moet duren. Verschillende klanten van de nachtclub hadden geklaagd dat ze zich plots onwel voelden en de brandweer stuurde verschillende ziekenwagens en een mugteam ter plaatse. Uiteindelijk moesten zes personen naar het ziekenhuis gebracht worden, maar de juiste oorzaak van hun intoxicatie is nog niet duidelijk.

“De zes personen hebben intussen het ziekenhuis mogen verlaten, maar het onderzoek naar de juiste omstandigheden van dit incident loopt nog”, zegt het Brusselse parket. “Er zijn bloedtesten afgenomen en de zes personen zullen ook verhoord worden.”







Na het incident heeft de nachtclub op politiebevel de deuren moeten sluiten. “Die maatregel was 24 uur geldig”, zegt commissaris William Mariel, woordvoerder van de Brusselse politie. “Intussen is een verslag opgemaakt en overgemaakt aan de burgemeester. Die kan, als hij het nodig acht, een langere sluiting bevelen.”

bron: Belga