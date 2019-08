Weerbericht – Droog en lichtbewolkt in het noorden, buien en veel wolken in het zuiden

In het noorden van het land is het dinsdagochtend licht tot gedeeltelijk bewolkt, in het zuiden is er veel bewolking met soms wat regen. Die regen wordt deze namiddag ten zuiden van Samber en Maas intenser, met ook kans op een donderklap. In het noorden en noordwesten van het land zou het droog moeten blijven. Op de Hoge Venen wordt het tot 20 graden, in de Kempen 25 graden. Dat voorspelt het KMI. Ook dinsdagavond is er in de Ardennen nog veel bewolking met regen of (onweers)buien. Elders is het overwegend droog met wolkenvelden en soms brede opklaringen. ’s Nachts kan het in heel het land gaan regenen. In de Ardennen kunnen lage wolken of zelfs mist ontstaan. De minima liggen tussen 12 en 16 graden.

Woensdag wordt overal een wisselvallige dag, met buien die gepaard kunnen gaan met onweer. In de namiddag wordt het vanuit het westen geleidelijk rustiger en droger en worden de opklaringen breder. De maxima schommelen tussen 18 graden in de Hoge Venen en 23 graden in het centrum.

Op de meeste plaatsen wordt het donderdag droog en wisselend bewolkt, vooral in het noorden is er kans op enkele plaatselijke buitjes. De maxima liggen tussen 20 graden aan zee en in de Ardennen en 24 graden in het centrum. Voor vrijdag zijn de verwachtingen vrij onzeker. Een storing trekt dan over het land, maar het is nog onduidelijk wanneer dat gebeurt. Indien dat pas ’s avonds is krijgen we overdag nog een zomerse dag met veel opklaringen en maxima tussen 23 en 28 graden, als dat al eerder op de dag is dan wordt het eerder bewolkt met buien en maxima tussen 22 en 25 graden. Zaterdag lijkt het winderig en licht wisselvallig te worden.

bron:Â Belga