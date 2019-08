Supportersclub en gemeentebestuur tekenen morgen rouwregister voor Bjorg Lambrecht

De supportersclub van Bjorg Lambrecht zal morgen om 10u het rouwregister tekenen dat in Knesselare wordt geopend. Bestuurslid Nico Bouché reageert aangeslagen op het overlijden. “Dit is het slechtste nieuws dat je als supporter kan krijgen.” Ook burgemeester De Crem en het gemeentebestuur van Aalter zullen het rouwregister ondertekenen. In Knesselare, waar Lambrecht geboren is, reageren supporters aangeslagen op het overlijden. “Gisteren besefte ik nog niet wat er gaande was”, zegt Bouché. “Tot je vanochtend onder de mensen komt en beseft dat hij er niet meer is.” De 22-jarige renner wordt herdacht als “zeer joviaal en vriendelijk. Een beloftevolle renner met een grote toekomst voor zich.”

De supportersclub, die bekijkt hoe ze in samenspraak met de familie een gepast afscheid voor de wielrenner kan organiseren, groeide de voorbije maanden zeer snel. “We zijn vorig jaar gestart met de supportersclub”, zegt Bouché. “We hadden onmiddellijk 200 leden. Dat is op korte tijd uitgegroeid tot meer dan 450. Dat zegt wel iets over het soort renner die hij was. Iedereen keek uit naar volgend jaar. Hij dacht aan de Tour en de Olympische Spelen, en het WK. Dat zal hij jammer genoeg niet meer kunnen doen.”







bron: Belga