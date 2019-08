Sp.a en Vlaams Belang nog steeds aan boord in Vlaamse regeringsvorming

Sp.a en Vlaams Belang zijn nog steeds aan boord in de Vlaamse regeringsvorming. Volgens een hooggeplaatste sp.a’er wordt er zelfs “niet snel beweging verwacht”. De Vlaamse formatie verkeert in absolute windstilte sinds vorige week donderdag, toen een interne vergadering bij N-VA geen duidelijkheid bracht over de partijen waarmee de Vlaams-nationalisten in zee willen gaan. De partij zou intern verdeeld zijn over de kwestie-Vlaams Belang en over een eventueel huwelijk met de socialisten. Volgens N-VA-kopstuk Zuhal Demir heerst er ook verdeeldheid bij CD&V, sp.a en Open Vld. “Bij CD&V heb je bijvoorbeeld Pieter De Crem die heel duidelijk naar rechts wil gaan, maar Wouter Beke zegt niet hetzelfde”, zei ze bij TV Limburg.

De sp.a-voorzitter bewaart de discretie, maar bij een andere topper valt te horen dat de partij afwacht. Volgens hem kan het nog steeds alle kanten op en wordt er niet snel beweging verwacht. “Bij mijn weten is er nog geen uitnodiging voor een nieuw gesprek met Bart De Wever gekomen”, zegt ook parlementslid Bruno Tobback. “Zoals ik vorige week al heb gezegd, is een regering vormen inhoudelijk misschien iets makkelijker met CD&V dan met Open Vld, maar dat kan pas echt worden afgetoetst als we aan tafel gaan. Ik weet niet of mijn partij dan ver genoeg zal gaan in het verdedigen van de eigen standpunten. Ik heb de indruk dat sommigen gewoon graag in een regering willen zitten.”







Ook Vlaams Belang is intussen nog steeds aan boord, hoewel veel waarnemers hadden verwacht dat die partij afgelopen weekend aan de kant zou worden geschoven. Onderhandelaar Chris Janssens heeft De Wever niet meer gehoord. “Vanuit de N-VA is er sinds vorige week donderdag absolute discretie”, zegt hij.

bron: Belga