Schietpartijen VS – Trump brengt woensdag bezoek aan El Paso

De Amerikaanse president Donald Trump zal woensdag een bezoek brengen aan de Texaanse stad El Paso. Daar vielen bij een bloedige schietpartij dit weekend 22 doden. Dat heeft de burgemeester van de stad, Dee Margo, gezegd. Eerder op de dag veroordeelde Trump in een toespraak al “het racisme, sektarisme en blanke suprematie”, de ideologieën die de schutter zouden hebben geïnspireerd voor zijn daden. De president werd er zelf in het verleden al meermaals van beschuldigd die ideologieën met zijn retoriek nog aan te wakkeren. De 21-jarige dader van het bloedbad in El Paso had voor zijn aanval een manifest online gezet waarin hij stelt dat de schietpartij een antwoord was op de “invasie van hispanics” in Texas. De Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard, die naar de Texaanse stad afzakte, bestempelde het drama inmiddels als “een terreurdaad tegen Mexicanen”.

Politiechef Greg Allen van El Paso maakte maandag tot slot bekend dat acht van de 22 doden Mexicanen zijn. Daarnaast kwam er volgens hem ook een Duitser om het leven.

Bron: Belga