Salah Abdeslam ook voor rechter voor aanslagen 22 maart

Salah Abdeslam (29) is in verdenking gesteld voor de aanslagen van 22 maart 2016. “Hij wordt verdacht van deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering in het kader van de aanslagen in Zaventem en Maalbeek”, bevestigt het federaal parket. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg vandaag. Tot dusver moest Abdeslam alleen verantwoording afleggen voor de aanslagen in Parijs op 13 november 2015, waarvan hij de enige overlevende terrorist is. Abdeslam werd op 18 maart 2016 opgepakt, vier dagen voor het bloedbad in Brussel en Zaventem. Er was onvoldoende bewijsmateriaal om zijn betrokkenheid bij die aanslagen aan te tonen. Maar omdat Abdeslam nauwe banden onderhield met een andere hoofdverdachte, Sofien Ayari, die wel al een jaar geleden in verdenking werd gesteld voor de aanslagen in Brussel, moet hij toch ook op de beklaagdenbank plaatsnemen.

Of de aanwezigheid van Abdeslam op dat assisenproces iets aan het debat zal bijbrengen, is de vraag. Toen hij vorig jaar voor een correctionele rechtbank moest verschijnen voor een schietpartij met de politie in Vorst, zweeg hij in alle talen. Ook nadat hij, net als Ayari, tot 20 jaar cel werd veroordeeld voor moordpoging op de agenten. Over zijn eventuele betrokkenheid bij de aanslagen in Brussel heeft Abdeslam nooit met een woord gerept.







Het proces over de aanslagen zal plaatsvinden in het gewezen hoofdkwartier van de Navo in Evere in 2020 of 2021.

bron:Â Belga