Noord-Korea vuurt opnieuw projectielen af

Noord-Korea heeft dinsdag vanaf de oostkust van het land voor de vierde keer in minder dan twee weken tijd niet-geïdentificeerde projectielen afgevuurd. Dat meldt het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap, dat zich baseert op verklaringen van het leger in Seoel. De twee projectielen – vermoedelijk ballistische raketten van korte afstand – vlogen zo’n 450 kilometer ver en kwamen terecht in de Japanse zee, zoals de voorbije dagen ook al het geval was. De eerste raket werd gelanceerd vanuit de provincie Hwanghae-namdo om 05.24 uur plaatselijke tijd (22.24 uur Belgische tijd), de tweede om 05.36 uur, meldden de Zuid-Koreaanse stafchefs.

De verhoogde activiteit van Noord-Korea is vermoedelijk gelinkt aan de gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Die gingen maandag van start en zullen waarschijnlijk drie weken duren. De oefeningen worden door Pyongyang beschouwd als een provocatie en een repetitie voor een invasie in Noord-Korea.

Een woordvoerder van het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelde die gezamenlijke legeroefeningen dinsdag, maar deed dat zonder de meest recente Noord-Koreaanse lanceringen te vernoemen. “Hoewel de Amerikaanse en Zuid-Koreaanse autoriteiten allerlei trucjes uithalen om de gezamenlijke legeroefeningen te rechtvaardigen, kan het agressieve karakter ervan op geen enkele wijze worden verdoezeld of goedgepraat”, klonk het in een verklaring die werd verspreid door het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. “We hebben al verschillende keren gewaarschuwd dat de gezamenlijke legeroefeningen de vooruitgang in de relaties tussen de DPRK (Democratische Volksrepubliek Korea, de officiële naam van het land, nvdr.) en de inter-Koreaanse betrekkingen zouden blokkeren en ons onze vroegere belangrijke stappen zouden doen heroverwegen”, aldus het ministerie.

Pyongyang besloot tot slot dat de oefeningen aantonen dat het de VS en Zuid-Korea aan “politieke wil” ontbreekt om vrede te sluiten.

