Londerzeel kant zich tegen komst van islamitisch cultuurcentrum

In Londerzeel kant zowel de meerderheid van LWD, CD&V en Groen als de N-VA-oppositie zich tegen de plannen van de vzw Firdaws om een gehuurde kantoorruimte in de Steenkapperstraat om te vormen tot een islamitisch cultuurcentrum. De vzw diende eind juni bij het gemeentebestuur een aanvraag in om de bestemming van het pand te wijzigen tot ‘gemeenschapsfunctie’. In de statuten van vzw Cultureel Centrum Firdaws staat te lezen dat de vereniging haar leden “de mogelijkheid wil bieden om hun cultuur en religie in alle sereniteit te beleven” en hen “te sensibiliseren tot openheid naar andere culturen en religies”. De vzw wil ook de sociale en culturele ontwikkeling van de leden bevorderen door socioculturele, educatieve en recreatieve activiteiten te organiseren en hen aanmoedigen om te participeren aan vorming en ontmoetingen met andere culturen om de integratie in de Belgische samenleving te bevorderen, klinkt het.

“De elementen die wij tot nu toe kennen geven ons weinig vertrouwen in de uiteindelijke intenties van dit initiatief. Een potentiële opstap naar bijvoorbeeld een moskee is voor ons absoluut onbespreekbaar”, zegt Carmen De Hertogh, voorzitter van de coalitiefractie LWD-CD&V-Groen. Het gemeentebestuur wil volgens De Hertogh wel in gesprek blijven met de vzw Firdaws en met hen actief meewerken aan integratie en aan de opmaak van het gemeentelijk integratieplan dat Londerzeel voorbereidt, zegt ze.







Eerder liet ook al de N-VA-afdeling van Londerzeel weten gekant te zijn tegen de komst van dit islamitisch cultuurcentrum. “Een organisatie, die de beleving van de islam wil gaan promoten in deze residentiële buurt, kan voor ons niet. Er kan voor dit project bovendien geen vergunning afgeleverd worden”, aldus de lokale N-VA-afdeling in een mededeling. N-VA-gemeenteraadslid Nadia Sminate stelde vorige week in kranteninterviews dat ze vreest dat de initiatiefnemers er een moskee annex koranschool willen onderbrengen.

bron: Belga