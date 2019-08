Jupiler Pro League – Waasland-Beveren laat Antwerp wegkomen met administratieve fout: “Het sportieve primeert”

Waasland-Beveren zal geen klacht indienen omdat Antwerp zondag op de tweede speeldag een niet-speelgerechtigde speler liet opdraven. “Het sportieve primeert”, deelde de club maandagavond mee. Robbe Quirynen werd in de 78e minuut ingebracht door trainer Laszlo Böloni, maar de 17-jarige verdediger stond niet op het wedstrijdblad. Op het moment dat Quirynen inviel, stond de 4-1 eindstand al op het bord.

“We hebben telkens als club gecommuniceerd dat wij sportieve belangen laten primeren en voegen de daad bij het woord”, klinkt het op de website van Waasland-Beveren. “Wij zijn niet de club die beter wil worden van juridische steekspellen tegen collega-clubs, in tegenstelling tot wat verschillende andere clubs gedaan hebben de voorbije maanden. Indien Antwerp toch gestraft wordt voor de blunder, is dat enkel en alleen een gevolg van het reglement van de KBVB. Het is dus hun verantwoordelijkheid om die evaluatie te maken.”

“Als club gaan we keihard aan het werk om sportief sterker te worden. Op die manier willen we Antwerp op het veld drie punten kunnen afsnoepen in de terugronde van de Jupiler Pro League.”

bron: Belga