Honderd Belgische gemeenten herdenken atoomaanvallen op Japan

In honderd Belgische gemeenten worden vandaag de atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki herdacht. Het is 74 jaar geleden dat de Verenigde staten een eerste atoombom lieten vallen op de Japanse stad Hiroshima. Onder andere de stad Ieper verzorgt een herdenkingsplechtigheid als deel van Mayors of Peace, een netwerk met steden over de hele wereld dat pleit voor nucleaire ontwapening. Ieper is de ‘lead city’ voor België binnen de organisatie Mayors of Peace. De burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki hebben dit netwerk in de jaren 1980 opgericht met als doel om samen met steden over de hele wereld te pleiten voor nucleaire ontwapening. Wereldwijd telt de organisatie 7.772 gemeenten in 163 landen. In België zijn 375 steden en gemeenten lid, waarvan er honderd dinsdag deelnemen aan de herdenking van de atoomaanvallen. In die gemeenten wordt een Mayors for Peace-vlag gehesen en volgt er een toespraak en een minuut stilte. Daarnaast wordt er ook een getuigenis van een overlevende van de aanval voorgelezen.

“We merken dat dit nog altijd leeft bij de mensen, zelfs hier in België. Het is de eerste keer dat we dit als stad doen en we zijn blij met het enthousiasme van de 100 steden in België”, vertelt burgemeester van Ieper Emmily Talpe. “Volgend jaar is er een 75-jarige herdenking en ik hoop dat we hier zeker mee mogen voortgaan. We willen bijdragen aan de boodschap die Mayors of Peace wil brengen”, aldus Emmily Talpe.







De vlag werd gehesen op dinsdag 6 augustus om 8.15 uur. Vervolgens wordt de vlag gestreken op vrijdag 9 augustus om 11.02 uur. Dat stemt telkens overeen met de tijdstippen waarop in 1945 een atoombom gedropt werd. Naast Ieper doen ook steden als Brugge, Leuven, mee met de herdenking.

bron: Belga