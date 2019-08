Greenpeace-schip “Rainbow Warrior” komt naar België

De “Rainbow Warrior III”, het bekende zeilschip van de milieuorganisatie Greenpeace, komt voor het eerst naar België. Vanaf 27 september zal het schip een tiental dagen in België zijn, in het kader van een campagne voor hernieuwbare energie. Geïnteresseerden kunnen het schip bezoeken in Oostende of Antwerpen. Dat meldt Greenpeace. De “Rainbow Warrior III” vertoeft sinds begin juni in Europese wateren om de omslag van fossiele brandstoffen en kernenergie naar hernieuwbare energie te promoten. In het kader van deze “United for Climate”-tour houdt het schip halt in een hele reeks havens.

Eind september zal het 58 meter lange zeilschip aanmeren in België. Het zal van 27 september tot en met 2 oktober in Oostende liggen, en van 4 tot en met 8 oktober in Antwerpen. In beide havens worden op zaterdag en zondag rondleidingen op het schip georganiseerd. Die zijn gratis, maar je moet je wel inschrijven via de website rainbowwarrior.be.







Om de klimaatdoelstellingen te halen en de kernuitstap in 2025 mogelijk te maken, moet België volgens Greenpeace vooral de windmolenparken op zee verder uitbouwen. “Wind op zee speelt een belangrijke rol in de Belgische energieomslag. De capaciteit voor de Belgische kust moet tegen 2025 het equivalent van vier grote kernreactoren bereiken”, klinkt het in een persbericht. “Het is dan ook cruciaal dat deze windparken snel met het stroomnet worden verbonden, vóór de winter van 2025.”

De originele “Rainbow Warrior” werd door Greenpeace gebruikt van 1978 tot 1985. Toen werd het schip in Nieuw-Zeeland tot zinken gebracht door de Franse geheime dienst. Enkele jaren later werd de “Rainbow Warrior II” in gebruik genomen. In 2011 werd dat schip opgevolgd door het huidige zeilschip.

bron: Belga