Champions League – Club Brugge wint met kleinste verschil van Dinamo Kiev bij debuut Mignolet

Club Brugge heeft dinsdagavond Dinamo Kiev met 1-0 verslagen in de heenmatch van de derde voorronde van de Champions League. Hans Vanaken zorgde in de 37e minuut vanaf de strafschopstip voor de enige treffer van de partij. De return in Oekraïne wordt dinsdag 13 augustus gespeeld. Voor aanvang van de aftrap weerklonk in het uitverkochte Jan Breydelstadion één minuut applaus ter herdenking van de maandag overleden renner Bjorg Lambrecht.

In de zesde minuut stak de thuisploeg een eerste keer de neus aan het venster. Na een geblokt schot van Tau waagde Dennis zijn kans. Zijn plaatsbal was echter binnen het bereik van Dinamo-doelman Boyko. Even later zette Okereke zijn tegenstander in de wind, Boyko duwde het leer over de lat.

De stugge Oekraïners lieten zich echter niet wegzetten. Besedin ging te gemakkelijk voorbij Deli, maar de aanvaller besloot op Mignolet, pas maandag weggeplukt bij Liverpool en meteen in de basis. Aan de overzijde zorgde een kopballetje van Vormer voor weinig dreiging. Bij een infiltratie in het strafschopgebied van Dinamo Kiev werd Rits gehaakt door Karavaev. Strafschop, oordeelde ref Fernandez terecht. Vanaken faalde niet vanaf de stip: 1-0.

De tweede helft begon met een festival van slechte passes, waardoor er weinig vaart zat in het spel. In de 65e minuut waren de bezoekers dan toch dicht bij de gelijkmaker. Een slecht weggewerkte hoekschop belandde bij Rodrigues. Zijn afgeweken schot leek in doel te dwarrelen, maar Mitrovic bracht redding op de lijn. Voor Club Brugge besloot invaller Schrijvers net naast. Twee minuten voor affluiten ging een afstandsschot van De Pena over het doel van Mignolet, waardoor de Bruggelingen volgende week een 1-0 zege verdedigen in Kiev.

bron: Belga