Bjorg Lambrecht overleden – Vierde rit Ronde van Polen wordt geneutraliseerd

Na het overlijden van Bjorg Lambrecht in de derde rit van de Ronde van Polen, wordt de vierde etappe geneutraliseerd. Dat deelde de organisatie maandagavond mee. De renners rijden dinsdag in groep van Jaworzno naar Kocierz. Daar zal slechts één lokale ronde afgelegd worden, waardoor de rit tot 133,7 kilometer herleid is. Als Lotto Soudal beslist om aan de start te komen, zullen de ploegmaats van Lambrechts voor het peloton uitrijden.

“We zijn allemaal ongelooflijk geschokt door deze tragedie. Woorden schieten tekort om de emoties te beschrijven die we allemaal voelen. Ik deel de pijn van de familie van Bjorg en van zijn team en alle leden van de wielergemeenschap. Tegelijkertijd bevestig ik opnieuw onze volle steun. Bjorg Lambrecht zal voor altijd in onze herinneringen voortleven als een uitzonderlijke wielrenner en een geweldige man”, verklaarde koersdirecteur Czeslaw Lang in een communiqué. “Het is niet duidelijk waardoor Lambrecht van de weg ging. De snelheid lag niet hoog en het gebeurde op een lange brede weg. Hij reed in een diepe gracht, kwam op een betonnen duiker terecht en liep daarbij ernstige interne verwondingen op.”

bron: Belga