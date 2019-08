Bezos verkoopt voor 2,8 miljard aan aandelen

Topman Jeff Bezos van Amazon heeft de afgelopen dagen voor in totaal 2,8 miljard dollar aan aandelen Amazon verkocht. In de laatste drie dagen van juli verkocht Bezos voor 1,8 miljard, begin augustus deed hij nog eens voor een miljard dollar aandelen van de webgigant van de hand. Dat blijkt uit gegevens van de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC. Bezos had eerder aangekondigd jaarlijks voor een miljard aan aandelen te verkopen. Het geld wil Bezos steken in zijn raketbedrijf Blue Origin.

Ex-vrouw Mackenzie Bezos is met 37 miljard dollar aan aandelen in Amazon de op een na grootste individuele aandeelhouder.

bron: Belga