Belgische leerlingen halen derde plaats op Internationale Geografie Olympiade

De Belgische leerlingen zijn in de prijzen gevallen op de Internationale Geografie Olympiade in Hongkong. Jan Livens en Carsten Geeurickx hebben op die internationale aardrijkskundewedstrijd een bronzen medaille behaald. Dat heeft de organisatie VONW (Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen) meegedeeld op haar website. De zestiende Internationale Geografie Olympiade werd van dinsdag 30 juli tot en met maandag 5 augustus georganiseerd in Hongkong. De wedstrijd draaide rond het thema “een levendige stad voor een slimme toekomst”.

Na verschillende voorrondes waar de Vlaamse leerlingen van de derde graad in het secundair onderwijs aan konden deelnemen, werd vorige week een delegatie met de vier beste leerlingen naar Hongkong afgevaardigd. Daar wisten Jan Livens (Vita et Pax College Schoten) en Carsten Geeurickx (Katholiek SO Sint-Angela Ternat) een bronzen medaille binnen te halen.







Het Vlaamse team behaalde ook de tweede prijs bij de posterpresentatie, meldt VONW nog.

bron: Belga