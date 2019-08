Autopsie op lichaam Bjorg Lambrecht uitgevoerd, nog geen duidelijkheid over repatriëring

Naar aanleiding van het dodelijk ongeval van Bjorg Lambrecht tijdens de Ronde van Polen gisterennamiddag zijn de politie en het parket een onderzoek gestart. Dat is standaard na een dodelijk ongeval. De autopsie is intussen uitgevoerd, er is nog geen duidelijkheid wanneer de renner uit Knesselare wordt gerepatrieerd naar België. “Volgens de standaardprocedure is een onderzoek gestart door de Poolse politie en parket”, meldde VTM Nieuws vandaag en dat werd ook bevestigd aan Belga. “De autopsie gebeurde vandaag, maar verder nieuws hebben we daar nog niet over”, klinkt het bij woordvoerder Arne Houtekier van Lotto Soudal. “Over de repatriëring en begrafenis volgt er vermoedelijk ten vroegste morgen nieuws.”

Lotto Soudal startte vandaag in de geneutraliseerde rit die aanving met een eerbetoon en een minuut stilte (en ook her en der applaus) en eindigde met een minuut stilte (gevolg door applaus) aan de finish, onder een zwarte boog met daarop Bjorg Lambrecht en zijn rugnummer, 143, getekend. Of de ploeg morgen zal starten in de vijfde rit is nog niet bekend. “Een beslissing daarover valt vanavond”, meldt Houtekier nog.







Manager Dries Smets van Squadra Sports Management, die de belangen behartigt van Lambrecht, verwees naar de ploeg voor verdere communicatie omtrent het overlijden van de jonge renner uit Knesselare. Hij wilde alleen het volgende kwijt. “Als er zaken zijn om aan te kondigen, dan zal de ploeg dat communiceren, zoals over de begrafenis en de repatriëring. De communicatie wordt met hen gestroomlijnd. Wij zijn met ons team uiteraard enorm aangedaan en van slag door dit nieuws en houden ons nu vooral bezig met een aantal praktische zaken zoals de verzekering en dergelijke meer, allerlei dingen om de ouders en familie zoveel mogelijk te ontlasten in deze moeilijke periode.”

Bron: Belga