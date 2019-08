Amerikaanse ambassadeur in Rusland neemt ontslag

Jon Huntsman, de Amerikaanse ambassadeur in Rusland, heeft ontslag genomen. Dat schreef hij gisteren in een brief aan president Donald Trump. Het is de zoveelste topdiplomaat onder het bestuur van Trump die ontslag neemt. “Ik ben vereerd door het vertrouwen dat u in mij hebt gesteld als ambassadeur van de Verenigde Staten in Rusland tijdens deze historisch moeilijke periode in de bilaterale betrekkingen”, schrijft Huntsman aan Trump. “We moeten Rusland ter verantwoording blijven roepen wanneer het ons en onze bondgenoten in gevaar brengt”, schreef hij kritisch, maar voegt er verder over het land aan toe: “Hoewel veel van wat ons verdeelt onverenigbaar is, er gemeenschappelijke belangen zijn die we niet kunnen negeren.”

Trump had Huntsman aangevoerd als ambassadeur in Rusland bij zijn aantreden tot president in 2017. Ex-presidentskandidaat Huntsman heeft eerder ook gediend als ambassadeur in Singapore en in China, onder de voormalige Democratische presidenten Bill Clinton en Barack Obama.







De regering-Trump heeft een zeer hoog verloop gekend, met vele topdiplomaten en/of ambtenaren die werden ontslagen of ontslag hebben genomen.

Bron: Belga