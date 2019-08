15-jarig meisje uit vakantieresort in Maleisië verdwenen

Een 15-jarig meisje uit Londen is op vakantie met haar ouders in een vakantiecomplex in Maleisië verdwenen. Een grootscheepse zoektocht van de politie in het Zuidoost-Aziatisch land heeft nog geen resultaat opgeleverd. Gevreesd wordt dat het meisje het slachtoffer werd van een ontvoering. De tiener was met haar Ierse moeder en Franse vader op vakantie in een ecologisch resort in het bergachtige hinterland van de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Zondagmorgen was ze volgens haar ouders plots niet meer in haar kamer. Het venster stond wagenwijd open. De politie heeft tot dusver geen aanwijzingen van de mogelijke betrokkenheid van buitenstaanders bij de verdwijning. Aan de zoektocht namen meer dan 150 mensen deel, zo werd vandaag gemeld.

Het 15-jarige meisje heeft volgens de entourage van het gezin een lichte mentale achterstand. De ouders wonen sinds twee decennia in Londen. Ze waren zaterdag voor een vakantie van twee weken in het resort aangekomen.







De zaak doet denken aan de verdwijning van de Britse Madeleine McCann uit een vakantiepark in Portugal in mei 2007. Van de toen 3 jaar oude Maddie ontbreekt sindsdien elk spoor. Ondertussen zou ze 15 jaar oud zijn.

Bron: Belga