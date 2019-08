Uber-chauffeur doet zich voor als vriendje om vrouw te redden van opdringerige man

Een Amerikaanse Uber-chauffeur heeft zich voorgedaan als het vriendje van een vrouw die lastiggevallen werd door een man. “Heren, leer ‘nee’ als antwoord van een vrouw te accepteren”, klink het.

Het vreemde tafereel speelde zich vorig week af. Uber-chauffeur Brandon Gale kreeg een oproep van een vrouw om haar te komen oppikken. Ze vroeg daarbij of hij kon doen alsof hij haar vriendje was omdat ze maar niet van een opdringerige man afraakte. Brandon twijfelde geen seconde. Hij haalde zijn Uber-sticker van zijn wagen, deed zijn trouwring uit en haastte zich naar de plek waar de vrouw hem opwachtte.

Agressief verleden







Daar aangekomen zag Brandon de vrouw naast de man staan. “Ze keek me aan en riep: ‘Hey schat! Ik kom eraan!’. Ik antwoordde: ‘Super, want ik verga van de honger’. Ik wuifde naar de man. Hij wuifde geforceerd terug”, vertelt hij op Facebook.

De vrouw sprong in de auto en even later vertelde ze wat er gebeurd was. Ze was met wat vrienden naar de kermis gegaan. Er was ook een man bij die erg direct was naar haar toe en geen ‘nee’ van haar aanvaardde. Bovendien was hij in het verleden al agressief geweest. Ze dacht dat ze hem kon afschepen door naar haar auto te gaan, maar de man volgde haar. Ze deed alsof ze haar autosleutels verloren was en bestelde de Uber-chauffeur, met het gekende vervolg.

Opgelucht

Brandon is opgelucht dat alles goed verlopen is, maar begrijpt het gedrag van de man niet. “Dit had nooit mogen gebeuren. Heren, leer ‘nee’ als antwoord van een vrouw te accepteren. Neem je verantwoordelijkheid op. Dames, als je het gevoel hebt dat je niet wegraakt, weet dat je dergelijke speciale verzoeken kan doen bij een Uber-chauffeur”, klinkt het.