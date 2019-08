Seksisme staat geluk in de liefde in de weg

Seksistische uitspraken zijn een moeilijk gegeven. Enerzijds worden ze steeds minder gesmaakt, anderzijds zijn ze nog steeds schering en inslag. Velen die zich er schuldig aan maken, beseffen zelfs niet wat ze verkeerd doen. Onderzoek wijst nu uit dat seksisme niet alleen voor de slachtoffers, maar ook voor de daders nefast is.

Macho’s zijn geen makkelijk soort. Ze verdelen vrouwen in verschillende ‘categorieën’, voelen zich vaak niet dader maar slachtoffer en zijn seksueel ook nog eens gefrustreerd. Verschillende studies tonen aan waarom dat is en wat je eraan kan doen.







Volgens een Amerikaans-Israëlisch onderzoek uit 2018 verdelen seksisten vrouwen in twee categorieën. De heilige boontjes zijn perfect om mee te trouwen, andere vrouwen zijn dan weer goed voor een avondje plezier. Die tweedeling heeft als gevolg dat ze niet verlangen naar hun partner en hun flirt niet liefhebben. Daardoor voelen ze zich seksueel niet voldaan, met heel wat frustratie tot gevolg.

Vertrouwen

Een studie van Emily Cross en Nickola Overall van de universiteit van Auckland in Nieuw-Zeeland toont bovendien aan dat macho’s problemen ervaren in hun intieme relaties. Dat heeft zowel voor hun partners als voor henzelf nefaste gevolgen. Voor het onderzoek werden 363 koppels ondervraagd, die gemiddeld 6,5 jaar een vaste relatie hadden. Zij kregen een lijst vragen met betrekking tot genderrollen voorgeschoteld. Hoe meer minachting de man voelde voor de vrouw, hoe moeilijker hun intieme relatie verliep. De mannen hadden meer ruzies, namen minder initiatief en richtten zich vaker tot alcohol en drugs. Die problemen vloeien voort uit een gebrek aan vertrouwen in zichzelf en hun partner en zorgen ervoor dat de vrouwen op hun beurt minder energie steken in de relatie. Meer respect en vertrouwen zijn dus zonder twijfel de oplossing voor een gezonde, stabiele relatie.