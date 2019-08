Nuria uit ‘Blind Getrouwd’: “Mijn focus ligt op borstvoeding geven, niet op vermageren”

Vier jaar geleden stapten Nuria en Stijn in het huwelijksbootje in ‘Blind Getrouwd’. Intussen is Nuria zwanger van haar tweede kindje. “We gokken op een meisje, omdat het een totaal andere zwangerschap is”, klinkt het.

In het allereerste seizoen van ‘Blind Getrouwd’ slaagde slechts een van de drie koppels erin om definitief samen te blijven. Nuria (31) en Stijn (41) verwachten vier jaar later hun tweede kindje, nadat ze eerder al de trotse ouders werden van Victor.

Verrassing







Het geslacht van het tweede kindje kennen ze nog niet. En dat willen ze graag zo houden. “Dat is opnieuw een verrassing. Stijn die het geslacht voor de eerste keer tegen mij zegt na de geboorte: zo romantisch! Ik laat die eer graag aan hem. Meisje of jongen, het zal sowieso anders zijn, want elk kind is anders. Zelf gokken we op een meisje, omdat het een totaal andere zwangerschap is. Vorige keer was ik dertig kilo aangekomen, nu nog maar vijftien. Mijn buik heeft ook een andere vorm, en de baby is veel actiever”, vertelt Nuria in Story.

“Nuria heeft ook andere eetgewoontes dan de eerste keer. Toen at ze zo gezond mogelijk, met veel gestoomde groenten. Nu moet ik na het avondeten nog frieten en een hamburger uithalen. Met het gevolg dat ik ook een beetje verdikt ben”, vult Stijn aan.

“Ik eet ook kilo’s nectarines en ik leef me uit met het maken van confituur en bakken: pannenkoeken, muffins, wafels, cakes…”, legt Nuria uit.

Geen topmodel

Sommige vrouwen maken er een sport van om hun zwangerschapsbuikje meteen na de bevalling kwijt te raken. Voor Nuria primeert dat niet. “Bij Victor was ik dertig kilo aangekomen, na tien maanden woog ik nog vijf kilo te veel. Maar dat stoorde me niet. Mijn lichaam had al genoeg te verduren. Ik wil mezelf geen druk opleggen. Ik heb begrip voor mama’s die snel terug hun lijntje willen, maar ik ben geen topmodel, hé. Mijn focus ligt op zolang mogelijk borstvoeding geven, niet op vermageren”, klinkt het.

Ouderschapsverlof

Na vijf maanden zwangerschap is Nuria gestopt met werken. Dat lokte heel wat reacties uit. Sommige mensen noemden haar zelfs een profiteur, maar dat deert haar niet. “Als je als koppel voltijds werkt en je kiest tijdelijk voor je gezin, ben je dan een profiteur? Iedereen zijn mening, maar als je een maatschappij wil met goed opgevoede kinderen, moet je er tijd en energie insteken. De gevolgen zijn op lange termijn veel zwaarder en duurder als je snel weer zou gaan werken. Denk maar aan postnatale depressies en burn-outs. Ik heb trouwens recht op ouderschapsverlof, hé. Bovendien krijg ik in die periode geen volledig inkomen. Ach, ik luister naar mezelf en mijn lichaam, niet naar anderen”, besluit ze.