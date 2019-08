Joe Jonas en Sophie Turner hebben nieuw hondje na aanrijding Waldo

Een week na de aanrijding van hun hond Waldo hebben ‘Game of Thrones’-actrice Sophie Turner en zanger Joe Jonas een nieuwe pup in huis gehaald. Het stel kocht een golden retriever.

In een video van Harper’s Bazaar is te zien hoe de 23-jarige Sophie haar nieuwe pup een bad geeft in Miami. Daar werd ze bij het zwembad van een villa vergezeld door schoonzus Priyanka Chopra, de vrouw van Nick Jonas. Terwijl Sansa Stark uit ‘Game of Thrones’ zich ontfermde over haar nieuwe viervoeter, speelde Priyanka met de andere hond van het stel: Porky. Die hond komt uit hetzelfde nest als de overleden Waldo.

Tattoo







Waldo werd vorige week in New York doodgereden. De Alaskan klee kai werd uitgelaten door personeel van het pasgetrouwde stel toen het dier schrok van een voorbijganger en de weg op schoot. Kort daarna lieten Sophie en Joe een tatoeage in herinnering van hun trouwe viervoeter zetten.

Dit bericht bekijken op Instagram R.I.P. my little angel. Een bericht gedeeld door J O E J O N A S (@joejonas) op 29 Jul 2019 om 2:28 (PDT)

Sophie en Priyanka waren in Miami om hun mannen te ondersteunen. De nieuwe tournee van de Jonas Brothers gaat daar aanstaande woensdag van start. De drie mannen zijn alvast aan het oefenen.