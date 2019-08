FESTIVAL. WECANDANCE duikt de feestjungle in

Zon, zee en zinnenprikkelende festivalgangers, dat is WECANDANCE. Het festival tovert het strand van Zeebrugge komend weekend om tot één grote safaritrip. Begeleid door de tropische beats van onder andere Kölsch en Bafana zullen de potige parkwachters en lonkende luipaarden even al hun zorgen opzij kunnen zetten.

WECANDANCE is een viering van uitstekende elektronische muziek en nog betere modieuze outfits. Het festival doet er elk jaar alles aan om iedereen in een specifiek thema onder te dompelen. Deze editie staat in het teken van ‘safari nomads’. Denk voor je eigen outfit daarbij aan alle tinten van beige, met hier en daar een vleugje kaki. Ben je meer van het speelse type, dan kan je jezelf tooien in een wildedierenprint. Een fashionable hoed voor de zon wordt aanbevolen en een short met veel zakken aan de zijkant is sowieso een winner. Meer inspiratie vind je op het Pinterestkanaal van WECANDANCE.

Langer en voor het eerst liveplezier







Het festival is natuurlijk meer dan enkel een défilé, het is ook een hotspot van heerlijk zomerse muziek. Die komt niet alleen van dj’s, maar ook van live optredens. Het festival heeft het terrein uitgebreid met een stage voor spectaculaire shows. Daar zal je onder meer Charlotte Adigéry, Tsar B en Sylvie Kreusch op terugvinden. Nog een primeur voor WECANDANCE is dat het feest dit jaar drie dagen duurt. Zandshakers zullen voor het eerst ook los kunnen gaan op vrijdag, want dan opent de organisatie de poorten naar twee podia. Zaterdag en zondag zijn onder meer Kölsch, Jean Le Rouge, Fideles en Joyhauser van dienst om je de perfecte soundtrack voor een zomers weekend te bezorgen.

Naast leverancier van dansplezier, probeert WECANDANCE ook elk jaar om de wereld net iets beter te maken. Zo ondersteunt elke editie een goed doel en deze keer is dat African Parks, een organisatie die zich ontfermt over het herstel en het beheer van kwetsbare natuurgebieden in Afrika. Het festival probeert ook om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. Zo zal je er geen rietjes meer vinden en wordt aan de cateraars gevraagd om zoveel mogelijk vegetarisch en veganistisch te koken. Dit jaar zet WECANDANCE zich extra in om achtergebleven sigarettenpeuken te vermijden.

Praktisch

Wanneer?

Van 9 tot en met 11 augustus

Waar?

Zeedijk, 8380 Zeebrugge

Ernaartoe?

WECANDANCE is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Het festivalterrein ligt op een boogscheut van het station Zeebrugge-Strand. Ook met de bus en de tram kan je tot vlakbij het festival reizen.

Tickets?

Een combiticket voor WECANDANCE kost 106 euro. Om enkel vrijdag te gaan betaal je 26 euro en de dagtickets voor zaterdag en zondag worden aangeboden aan 59 euro. Festivalgangers die willen overnachten kunnen vanaf 35 euro per persoon een huisje huren in Sunparks. Een gratis schuttledienst brengt je dan naar het festivalterrein.

wecandance.be

(xvdl)