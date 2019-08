Dit is het effect van een hittegolf op je relatie

Vorige week nog werd Europa opgeschrikt door een nooit gekende hittegolf. Die ondraagbare temperaturen hebben uiteraard een invloed op je productiviteit en eigenlijk wil je heel de dag alleen maar in het zwembad liggen en huisgemaakte limonade drinken. Maar zij die een relatie hebben, hebben wellicht gemerkt dat de hitte het moeilijk maakt om het hoofd koel te houden.

Denk je aan zomerse liefde, dan denk je spontaan aan ijsjesdates, strandvakanties en stomende seks. Hoewel dat zeker het geval kan zijn, heeft de zomer ook zo z’n negatieve kanten. En dan met name wanneer de temperaturen de pan uit rijzen…

Apart slapen







Volgens een studie van de datingapp Gleeden laat de hitte onze relaties niet onbewogen. In tegenstelling tot wat je wellicht zou denken, hebben we tijdens een hittegolf net minder zin in seks. 42% van de 8.000 ondervraagden had last van een verlaagd libido. Vooral stress, slaapgebrek en prikkelbaarheid spelen daarin een rol. Bovendien geeft 68% aan meer ruzie te maken met zijn of haar partner tijdens een hittegolf. Daardoor hebben ze nog minder seks en 30% van de koppels slaapt zelfs apart tijdens de heetste dagen om discussies te vermijden. Wij kijken alvast uit naar de wintermaanden!