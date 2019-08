Dennis Black Magic strikt deze ‘Ex on the Beach’-deelneemster voor pornofilm

Vlaanderens bekendste pornoregisseur Dennis Black Magic heeft niemand minder dan Shelly uit het MTV-programma ‘Ex On The Beach’ kunnen strikken voor een nieuwe pornofilm. Samen met haar vriend zal ze verschijnen in ‘Shelly on the Beach’. Enkele weken terug lanceerde Black Magic vanuit de cel een oproep om een sekstape op te nemen met deelnemers uit realityreeksen als ‘Temptation Island’ of ‘Love Island’. Shelly én haar vriend reageerden meteen dolenthousiast en de film ‘Shelly on the Beach’ was geboren.

“In plaats van gratis en voor niets hun gangen te gaan in slechte tv-programma’s kunnen ze beter in de voetsporen treden van Paris Hilton en Kim Kardashian (die allebei bekend werden door een gelekte seksvideo, red). Ik bied hen 50.000 euro en eeuwige roem als ze mij contacteren om in een van m’n pornofilms te spelen”, poneerde Dennis. Hoewel hij een straf van 18 maanden uitzit voor zedenfeiten, blijft hij blijkbaar aan nieuwe films werken en kan hij telefonisch contact hebben met de buitenwereld. Want Shelly reageerde enthousiast op zijn oproep, en zij laat aan de Showbizz-site weten dat ze intussen een deal heeft gesloten met Dennis.

"Specialist in wat hij doet"







“Eerlijk? Ik had de naam Dennis Black Magic nooit gehoord, ik wist niet wie die man was. In het begin dacht ik ‘wie is dat nu weer?'”, zegt Shelly tegen de Showbizz-site. “Maar blijkbaar is Dennis een specialist in wat hij doet. Mijn vriend, die ook in de sekstape te zien zal zijn, kende Dennis wél. Toen ik over het aanbod hoorde, moest ik niet lang nadenken. Geef toe, je moet in mijn ogen gek zijn om het niet te doen, het aanbod van Dennis is er één van nu of nooit. Toch is het voor mijn vriend en mezelf een stap in het onbekende, een nieuw avontuur.”

De opnames vinden wellicht volgende maand al plaats. “We gaan gewoon ons ding doen”, klinkt het. Shelly heeft geen angst voor de reacties van familie en vrienden. “Er zullen er zonder twijfel tussen zitten die alle details willen horen. Maar daar ga ik zeker niet van wakker liggen. Met het geld kunnen mijn vriend en ik veel doen, de ouders mogen een cadeautje van ons verwachten.”