Boer vraagt vriendin ten huwelijk door ring aan wel heel bizarre plek te hangen

Een boer heeft commotie veroorzaakt met een foto van zijn huwelijksaanzoek. Hij had de ring rond een speen van de uier vastgemaakt. “Het feit dat hij een boer is, maakt het niet minder erg”, klinkt het op Facebook.

De bewuste foto werd gedeeld door een vrouw uit Singapore in de Facebookgroep ‘That’s It I’m Ring Shaming: The Wreckoning’. “Dit is gewoonweg schandalig”, schreef ze erbij.

Dierenmishandeling







Ook anderen reageerden misnoegd op het bizarre huwelijksaanzoek. Sommigen spraken zelfs over dierenmishandeling. “De man is een boer, maar dat maakt het niet minder erg. Het lijkt erop dat de ring te klein is voor de speen en de koe pijn kan lijden”, luidt het onder meer.

Woordspelingen

Naast boze comments werd er ook met een knipoog gereageerd. “Dit is ui(t)ermate vreselijk. Sorry, dat was een binnenkopper. Maar serieus: dit is smerig”, klinkt het nog.