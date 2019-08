Binnenkort kan je inzoomen met je lenzen

Lenzendragers weten hoe vervelend die dingen kunnen zijn. Je staat ’s ochtends half blind op, vindt met horten en stoten je weg naar de badkamer en wanneer je denkt dat ze eindelijk goed zitten, valt er alsnog een lens uit je oog. Helaas kan je ook niet zonder. Maar binnenkort zou lenzen dragen weleens in je voordeel kunnen spelen.

In een tijd waarin technologie een steeds grotere rol speelt, hoeft het niet te verbazen dat ook praktische voorwerpen uit het dagdagelijkse leven een upgrade krijgen. Het begon ooit wellicht met de elektrische pepermolen – je spieren gebruiken is zo passé, toch? – en tegenwoordig zijn de mogelijkheden eindeloos. Het feit dat contactlenzen tot nog toe achter bleven, is dan ook verbazingwekkend.

Tweemaal knipperen







Wetenschappers van de universiteit van San Diego in Californië vonden het welletjes geweest en gingen aan de slag met elektronische lenzen. Dat klinkt als iets uit een science fiction-film, maar toch zouden we binnenkort allemaal met die handige hebbedingen kunnen rondlopen. Concreet worden de lenzen bestuurd door bewegingen van de pupillen. Zo zou tweemaal knipperen gelijkstaan aan inzoomen, zodat je voortaan alle kleine lettertjes perfect kan lezen. Het onderzoek is nog in volle gang en het is nog wel even wachten op het resultaat, maar wij dromen nu al weg bij het idee.