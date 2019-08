Zes personen geïntoxiceerd in Brusselse bar: vermoedelijk onder invloed van drugs

De zes bezoekers van de nachtclub “You Night Club” die afgelopen nacht naar het ziekenhuis werden gebracht, waren vermoedelijk onder invloed van drugs of alcohol. Dat meldt de Brusselse lokale politie. De nachtclub in de Brusselse Duquesnoystraat heeft intussen de deuren moeten sluiten en het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend naar de intoxicatie. Verschillende klanten van de nachtclub hadden geklaagd dat ze zich plots onwel voelden en de brandweer stuurde verschillende ziekenwagens en een mugteam ter plaatse. Uiteindelijk moesten zes personen naar het ziekenhuis gebracht worden, maar de juiste oorzaak van hun intoxicatie is nog niet duidelijk.

“Er zijn vermoedens dat er drugs of alcohol in het spel waren maar het verdere onderzoek zal dat moeten uitwijzen”, zet commissaris William Mariel, woordvoerder van de Brusselse politie. “De betrokkenen zullen verhoord worden zodra hun toestand dat toelaat.”

bron: Belga