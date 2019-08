Verenigde Staten beschuldigen China officieel van valutamanipulatie

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin heeft Peking officieel beschuldigd van valutamanipulatie na de Chinese devaluatie van de yuan. Volgens Mnuchin beoogt China met die devaluatie een oneerlijk concurrentievoordeel in de internationale handel. Hij stelde voorts in een mededeling van het ministerie van Financiën dat Peking hiermee zijn G20-engagement om zich te onthouden van concurrerende devaluatie schendt. Eerder beschuldigde president Donald Trump China via Twitter ook al van “monetaire manipulatie”.

China stond maandag toe dat de waarde van de eigen munt zakte naar het laagste niveau in tien jaar. Peking reageerde zo op het Amerikaanse dreigement dat de importtarieven op nog meer Chinese goederen zullen worden verhoogd. Het is de eerste keer sinds 2010 dat de symbolische drempel van 7 yuan ten opzichte van de dollar werd bereikt.

bron: Belga