Uruguay maant burgers aan tot voorzichtigheid bij reizen naar VS wegens haatmisdrijven

Het Zuid-Amerikaanse land Uruguay heeft maandag zijn burgers geadviseerd om voorzorgsmaatregelen te nemen als ze naar de Verenigde Staten reizen, omdat de haatmisdrijven er toenemen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bracht het nieuwe advies uit na de twee schietpartijen afgelopen weekend in de VS, waarvan een ingegeven leek te zijn door racisme. Reizigers moeten “voorzorgen nemen tegen het toenemend willekeurig geweld – vooral haatmisdrijven, waaronder racisme en discriminatie – dat in de eerste zeven maanden van dit jaar het leven kostte aan meer dan 250 mensen”, aldus het ministerie. Het ministerie raadt Uruguayanen aan om plaatsen met veel mensen te vermijden, omdat de autoriteiten dit geweld niet kunnen voorkomen door het lukrake wapenbezit bij de Amerikaanse bevolking. De Uruguayaanse overheid vraagt de bevolking ook om “bepaalde steden, die tot de twintig meest gevaarlijke ter wereld behoren” te vermijden, zoals Detroit, Baltimore en Albuquerque.

Het ministerie komt met het aangepast reisadvies nadat de Amerikaanse ambassade in Montevideo drie dagen geleden het reisadvies voor Uruguay verstrengde van “normale voorzorgsmaatregelen” tot “verhoogde voorzichtigheid”, om “de veiligheidsproblemen door de misdaad beter te weerspiegelen”.

bron: Belga