Schietpartijen VS – Videogame-industrie pikt verwijten van Trump niet

De Entertainment Software Association, de koepelorganisatie van de videogame-industrie in de Verenigde Staten, heeft de Amerikaanse president Donald Trump van repliek gediend, nadat hij in een toespraak videogames als een oorzaak van het wapengeweld in Amerika noemde. De ESA benadrukt dat videogames in de hele wereld gespeeld worden, maar dat het niveau van geweld in Amerika uniek is. In zijn toespraak in het Witte Huis na de schietpartijen van afgelopen weekend zei Trump maandag dat er een einde moet komen aan het verheerlijken van geweld in de Amerikaanse samenleving, zoals in “de gruwelijke videogames die nu alledaags geworden zijn”.

“Meer dan 165 miljoen Amerikanen genieten van videogames, en wereldwijd spelen miljarden mensen videogames. Toch hebben andere samenlevingen, waar videogames even fervent gespeeld worden, niet te kampen met de tragische niveaus van geweld die zich voordoen in de Verenigde Staten”, aldus de ESA in een verklaring.

De koepelorganisatie zegt verder dat bezorgde ouders op de gevestigde portaalsites informatie kunnen vinden over hoe ze kunnen controleren welke spelletjes door hun kinderen gespeeld worden in hun huis.

bron: Belga