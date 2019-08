Rechtbank Hasselt – Hoger beroep tegen exploitatieverbod van zwembad en vijvers aan Heidestrand in Zonhoven

De uitbater van het waterrecreatiegebied Heidestrand in Zonhoven tekent hoger beroep aan tegen de beslissing van de Hasseltse strafrechter om het zwembad en vijvercomplex een exploitatieverbod op te leggen. Dat maakte hij maandagavond bekend. Door het aantekenen van het beroep moet het zwembad van 450 vierkante meter voorlopig niet dicht. Naast het grote zwembad mogen het peuterbad van 25 vierkante meter, het bad rond de duiktoren en de waterrecreatiezone met vijver niet worden uitgebaat totdat alle vergunningen in orde zijn. Het waterrecreatiegebied met camping, zwembad en vijvers had in 1992 een milieuvergunning klasse 1 bekomen voor een periode van twintig jaar, maar in 2012 had de zaakvoerder verzuimd een verlenging van de milieuvergunning aan te vragen. Hij erkende dat hij op dat vlak nalatig is geweest. Sindsdien is de uitbating zonder vereiste vergunning lopende.

De rechtbank heeft een vermogensvoordeel van 127.978 euro verbeurdverklaard. De uitbater is veroordeeld tot een geldboete van 28.000 euro waarvan de helft met uitstel. De nv Heidestrand zelf kreeg een geldboete van 56.000 euro. Op het niet naleven van het exploitatieverbod hangt er een dwangsom van 250 euro per dag boven het hoofd.

De uitbater, een zestigjarige man uit Zonhoven, besliste uiteindelijk in beroep te gaan tegen het vonnis van de Hasseltse strafrechter. De uitbater verklaarde dat er deze zomer nog gezwommen zal worden en hij liet verstaan dat het ook nog volgende zomer het geval zal zijn. De man meende dat de rechtbank geen rekening heeft gehouden met de complexiteit van de hele zaak en hij vond de omvang van de verbeurdverklaring ook overdreven.

bron: Belga