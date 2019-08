Onrust Hongkong – Manifestanten plaatsen Hongkong in “zeer gevaarlijke situatie”

De regeringsleidster van Hongkong Carrie Lam heeft het geweld tijdens de betogingen tegen de regering veroordeeld. Dat deed ze op een persconferentie maandag, terwijl duizenden mensen deelnemen aan een algemene staking. De massale demonstraties hebben de “meerderheid van de bevolking in Hongkong” grote “angst” bezorgd, vooral omdat de demonstraties maandagochtend op het openbaar vervoer van de stad gericht zijn, aldus Lam.

Volgens de organisatoren nemen minstens 24.000 mensen uit 20 verschillende sectoren deel aan de staking. Er zijn verschillende vertragingen bij het openbaar vervoer of het ligt zelfs helemaal plat, omdat betogers treinen en metro’s verhinderen uit te rijden. Op de luchthaven zijn meer dan honderd vluchten geannuleerd.

Lam verklaarde nog dat de protesten “de stad aan de rand van een zeer gevaarlijke situatie” gebracht hebben. “De regering zal resoluut zijn in de ordehandhaving in Hongkong en zal het vertrouwen herstellen”. De manifestanten moeten “nee zeggen tegen chaos en geweld”, klonk het nog.

De voormalige Britse kolonie Hongkong is semiautonoom sinds haar terugkeer naar China in 1997 en heeft meer vrijheden dan het eigenlijke China. Veel van de 7 miljoen inwoners van Hongkong vrezen dat Peking die vrijheden steeds meer inperkt.

bron: Belga