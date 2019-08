Mexicaanse president roept Amerika op tot striktere wapencontrole

De Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador roept Amerika op tot een striktere wapencontrole, na de schietpartij in de Texaanse stad El Paso afgelopen weekend. Daarbij vielen 20 doden, waaronder zeven Mexicanen. “Wij respecteren heel erg wat andere regeringen beslissen, maar we denken dat de ongelukkige gebeurtenissen die zich afspeelden in de Verenigde Staten moeten aanzetten tot reflectie, analyse en de beslissing om de willekeurige verkoop van wapens te controleren”, zei Obrador tijdens zijn dagelijkse persconferentie. “Bij de twee belangrijkste partijen in de Verenigde Staten is er maar weinig aandacht voor wapencontrole”, zei hij, verwijzend naar de Democraten en de Republikeinen.

Volgens de president wordt ook Mexico door het probleem getroffen, want volgens overheidsgegevens worden bij 70 procent van misdaden in het land wapens gebruikt die binnenkomen via de noordelijke grens. In Mexico gebeurde vorig jaar 35.000 moorden. De Amerikaanse president Donald Trump betuigde vandaag in zijn toespraak na de schietpartijen zijn medeleven aan de Mexicaanse president en de bevolking.







bron: Belga