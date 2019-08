Bjorg Lambrecht overleden – Wielerwereld in rouw

Twitterreacties op het overlijden van Bjorg Lambrecht: Remy Mertz: “Gesloopt door de dood van mijn vriend en ploegmaat Bjorg Lambrecht. Eén van de grootste talenten van zijn generatie, maar vooral een grote meneer. Rust in vrede moatje.”

Enzo Wouters: “’s Ochtends nog samen aan het ontbijt en een paar uur later… RIP Bjorg.”

Caleb Ewan: “Het slechtste nieuws dat je kan krijgen. RIP Bjorgske.”

Carl Fredrik Hagen. “Kapot van het verschrikkelijke verlies van mijn geweldige teammaat en vriend. Bjorg was een geweldige persoon en een uitzonderlijk talent. Tijdens die enkele maanden die we samen doorbrachten hebben we een unieke vriendschap opgebouwd. We waren echt graag bij mekaar. Bjorg zit voor altijd in mijn hart.”

Addam Hansen: “Ik herinner me dat ik zijn portefeuille oppikte, die hij zo vaak achterliet, dat ik hem hielp zijn iPhone terug te vinden, als hij die weer eens achtergelaten had. Nu laat Matchbox ons achter. Hij was een goede jongen.”

Philippe Gilbert: “Een groot talent, maar een nog veel groter mens. Zo triest door dit tragisch verlies.”

Remco Evenepoel: “Rest in Peace maatje. Keep shining like you always did. Voor altijd een kampioen.”

Louis Vervaeke: “Bjorg, ik zal je altijd herdenken als een van de meest talentvolle jonge Belgen die ik ben tegengekomen in het peloton. Maar vooral je bescheidenheid, spontane en altijd vrolijke karakter. Op zo een jonge leeftijd al een voorbeeld voor velen.”

Nicholas Roche: “Zo triest. Geen woorden voor.”

Mikel Nieve: “Verschrikkelijk. Ongelooflijk triest.”

Nikolas Maes: “Bjorg, ik zal je altijd herinneren als die kleine talentvolle kerel met de ontwapenende glimlach.”

Laurens De Plus: “Rust zacht lieve, lieve, lieve vriend.”

Ben Hermans: “Geen woorden voor dit verschrikkelijk nieuws. Het is een grote shock en moeilijk te begrijpen wat gebeurde.”

Wout van Aert: “Wat een verschrikkelijke dag. In shock door het ongeval van Bjorg.”

Maximilian Schachman: “Zo’n vreselijk nieuws uit Polen. een onvoorstelbaar trieste dag voor de wielerwereld.”

Zico Waeytens: “Pffff… heb hier geen woorden voor. Rust in vrede Bjorg.”

Geraint Thomas: “Verschrikkelijk nieuws. Mijn gedachten zijn bij Bjorgs familie en vrienden. Zo, zo triest.”

Tao Geoghegan Hart: “Bjorg deed waar hij van hield toen een tragedie gebeurde. Dit is een enorme shock voor iedereen in onze sport. Ik kan me het verdriet van zijn familie, vrienden en ploegmaats niet voorstellen. We kunnen alleen maar proberen hen te steunen.”

Tim Declercq: “Onbeschrijfelijk, onwezenlijk, zo’n toekomst, zo’n goeie gast. Rust zacht Bjorg.”

Bram Tankink: “Met grote schrik en afschuw hoor ik het verschrikkelijke nieuws.”

Jurgen Van den Broeck: “Rust zacht Bjorg, hier zijn geen woorden voor.”

Fabian Cancellara: “In shock. RIP Bjorg.”

Eddy Planckaert: “Bjorg was echt waar de liefste jongen die ik ooit ben tegengekomen in de koers. Je voelde hoe respectvol en beleefd hij was. Ik ben er volledig ondersteboven van. De wereld staat stil.”

Robbie McEwan: “Ontdaan door het vernemen van deze tragedie. Bjorg was een erg geliefde en talentvolle jongeman. Hij is veel te vroeg gegaan.”

Marc Sergeant: “Ik heb de woorden nog niet gevonden, want ze bestaan niet. Ik ben zo ontdaan door dit verlies, voel zo veel pijn voor zijn familie en vrienden en voor onze familie die Lotto Soudal is. Blijf sterk, is zo makkelijk gezegd, maar dit is zo hard en onrechtvaardig.”

Paul De Geyter: “Slaapwel Bjorg, je glimlach alleen al, maakt je verdwijnen zo onrechtvaardig… Ik ga je missen lieve, kleine kampioen.”

bron: Belga