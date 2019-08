Bij explosie in Caïro vallen 19 doden en 30 gewonden

Bij een explosie in de buurt van een medisch centrum in de Egyptische hoofdstad Caïro zijn 19 mensen omgekomen en 30 anderen gewond geraakt. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid maandag bekendgemaakt. De explosie in de buurt van een oncologisch centrum vond plaats na een botsing tussen verschillende auto’s in het zuidelijke district al-Manyal, klinkt het in een mededeling. De explosie veroorzaakte een grote brand, berichten staatsmedia. De ramen van het medisch centrum werden vernietigd door de ontploffing.

De universiteit van Caïro, die in het centrum van de stad ligt, ontkende beweringen dat de explosie op haar site had plaatsgevonden. “Alle patiënten en medewerkers in het centrum stellen het goed”, deelde de universiteit mee.

Er is een onderzoek gestart om de oorzaak van het ongeval te achterhalen.

bron: Belga